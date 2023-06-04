سيارة الشيخة موزا في حفل الزفاف الملكي تلفت الأنظار - بنتلي Mulsanne grand limousine

تواجد العديد من الرؤساء والشخصيات السياسية الهامة في حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله على عروسه الأميرة رجوة آل سيف الذي أقيم يوم الخميس الأول من حزيران.

ومن أبرز المدعوين إلى حفل الزفاف الملكي الشيخة موزا والدة شيخ دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، التي حرصت على الوصول إلى قصر زهران حيث تم عقد القران بسيارة ليموزين فاخرة باللون البيج لفتت من خلالها الأنظار.

تفاصيل سيارة الشيخه مواز - بنتلي Mulsanne grand limousine

لفتت سيارة الشيخة موزا والدة شيخ قطر التي حضرت بها إلى قصر زهران في العاصمة الأردنية ع مان الأنظار إليها، وهي سيارة فاخرة من طراز بنتلي Mulsanne grand limousine.

تمتلك هذه السيارة الفاخرة العديد من الميزات من بينها أنها مزودة بـ محرك V-8 مزدوج التوربو سعة 6.8 لتر 505 حصانًا و 752 رطل قدم من عزم الدوران.

تمتلك هذه السيارة عجلات ضخمة فريدة من نوعها بـ مقاس 12 بوصة، وتأتي سيارة جراند ليموزين أطول من النسخة مولسان بما يقارب الـ متر، وتعتبر "أطول ليموزين مصنع في العالم.

ومن بين الميزات الأخرى لهذه السيارة أنها تمتلك مساحة إضافية للرأس تبلغ 79 ملم، بالرغم من ان الشركة لم تعلن رسميًا عن عدد النسخ التي انتجتها من هذه السيارة، إلا أن بعض الانباء تشير انه تم انتاج عدد أقل من 10.