الموكب الأحمر ينطلق في زفاف الأمير الحسين ورجوة.. 20 سيارة و71 حرسًا ملكيًا

البوابة - تستعد شوارع العاصمة الأردنية عمان في الأول من حزيران/يونيو المقبل لانطلاق "الموكب الأحمر" بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة خالد آل سيف باعتباره.

وضمن مسار ملكي محدد، ستجوب سيارات "الموكب الملكي الأحمر" أو "الموكب الأحمر السامي" شوارع العاصمة عمّان، حاملة معها الأمير الحسين وعروسه رجوة من قصر زهران العامر نحو قصر الحسينية الذي سيشهد مأدبة عشاء وحفل استقبال مميز بحضور أفراد العائلة المالكة وبمشاركة عربية وعالمية بارزة.

وقد ارتبط الموكب الملكي الأحمر في ذاكرة الشعب الأردني بالمناسبات والأعياد الوطنية باعتباره تقليدًا ملكيًا ممتدًا منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد تطور الموكب الأحمر من كونه وحدة وسرية إلى أن أصبح تشكيلًا يتبع لقيادة الحرس الملكي الخاص.

تسمية الموكب الملكي الأحمر

قد أطلق على الموكب الملكي الأردني اسم "الموكب الأحمر" لما يضمه من مركبات عسكرية حمراء مكشوفة ودراجات نارية يقودها رجال بلباس الجيش المهيب وتزدان رؤوسهم بالشماغ الأحمر والعقال الذي يحمل شعار الجيش العربي، بالإضافة إلى وشاح أحمر على صدورهم.

وقد تم اختيار اللون الأحمر لسيارات الموكب الملكي نسبة لراية الهاشميين ذات اللون الأحمر العنابي، إضافة إلى راية الحرس الملكي الصفراء وشارتها المتمثلة بوجه الأسد والسّيفين.

الموكب الأحمر السامي

سيتسنى لمئات الآلاف من الأردنيين يوم الخميس المقبل مشاهدة الموكب الأحمر الملكي، الذين اعتادوا رؤيته في المناسبات الوطنية والأعراس الملكية.

وقد سبق وأن انطلق الموكب الأحمر الملكي في عدة مناسبات أبرزها:

انطلق للمرة الأولى في عهد الملك المؤسس عبد الله الأول، طيب الله ثراه

زواج الملك عبدالله الثاني (كان أميرًا حينها) من الملكة رانيا في عام 1993

زفاف الأمير حمزة بن الحسين من الأميرة نور بنت عاصم في عام 2014

مراسم استقبال الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز عام 2017

الموكب الأحمر الملكي

يتألف الموكب الملكي الأحمر من:

20 سيارة كلاسيكية مكشوفة ذات دفع رباعي من نوع "اللاندروفر" تابعة للديوان الملكي الهاشمي

عشر دراجات ذات لون أحمر

71 فردا من الحرس الملكي وقوات الصاعقة

مجموعة كبيرة من الخيل والهجانة

الموكب الأحمر

ينطلق الموكب الأحمر فقط بأمر من الملك عبدالله الثاني، في مناسبات معينة ومنها:

الأعياد الوطنية الأردنية

المناسبات الرسمية كذكرى الاستقلال

زيارة الملك إلى صرح الشهيد، أثناء الاحتفالات بعيد الجيش والثورة العربية الكبرى.

توجه الملك إلى مجلس الأمة، لإلقاء خطاب العرش

حفلات زفاف أصحاب السمو الملكي

أثناء الزيارات الرسمية للملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة

مراسم الجنازات الرسمية



مسار الموكب الأحمر

سينطلق الموكب الملكي الأحمر يوم الخميس، 1 يونيو 2023، من قصر الحسينية في وسط العاصمة عمان، ثم إلى قصر الحسينية في منطقة دابوق حيث يقام حفل استقبال ومأدبة عشاء.

تحويلات مرورية

ستبدأ التحويلات المرورية من الساعة 3 مساء الخميس الموافق 1/6/2023 وحتى 7 مساء:

1. الدوار الثالث إغلاق السير باتجاه الدوار الرابع وتحويله باتجاه شارع عبد المنعم رياض (وسط البلد) وشارع الكروم باتجاه العبدلي

2. الدوار الرابع تحويل السير القادم من شارع الأمير هاشم (عبدون) إلى داخل النفق باتجاه شارع الملكة نور (دوار الداخلية)، كما يتم تحويل السير القادم من شارع الملكة نور (دوار الداخلية) إلى أسفل النفق – الجسر المعلق

3. الدوار الخامس تحويل السير القادم من جهة عبدون (شارع الكندي)، إلى أسفل النفق باتجاه وادي صقرة كما يتم تحويل السير القادم من وادي صقرة كذلك إلى أسفل النفق باتجاه عبدون

4. الدوار السادس تحويل السير القادم من جهة الصويفية (شارع الأميرة عالية بنت الحسين) إلى أسفل النفق باتجاه أم أذينة (شارع الملك فيصل) وبالعكس بالنسبة للسير القادم من شارع الملك فيصل

5. الدوار السابع إغلاق السير القادم من شارع المدينة المنورة – دوار الحرمين (دوار الكيلو) وتحويله باتجاه شارع التباشير- شارع عبدالله غوشة، أو التفاف وعودة باتجاه دوار الحرمين وتحويل السير القادم من طريق المطار والقادم بالعكس من شارع عبدالله غوشة إلى أسفل نفق السابع

6. الدوار الثامن تحويل السير القادم من منطقة البيادر باتجاه طريق المطار – تقاطع النهضة وتحويل السير القادم من دوار النهضة باتجاه الثامن إلى شارع الصناعة، أو شارع الملكة زين (دير غبار)

7. دوار الشعب تحويل السير القادم من جهة شارع الشعب (أسواق السلام) باتجاه شارع راضي عناب (الجندويل – البيادر)، وتحويل السير القادم من شارع مكة باتجاه شارع الأعيان ( السيتي مول)

8. دوار المدينة الطبية تحويل السير القادم من نفق خلدا إلى أعلى دوار خلدا ومن ثم باتجاه شارع وصفي التل، او يميناً باتجاه شارع الحجاز (شارة النسر- الفحيص) وتحويل السير القادم من الفحيص - اشارة البكالوريا باتجاه دوار خلدا، باتجاه شارع وصفي التل أو الالتفاف باتجاه صويلح وتحويل السير القادم من جهة إشارة النسر - إشارة آل البيت إلى شارع الحجاز

