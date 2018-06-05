للمرة الأولى... تويوتا كامري هجينة في دبي!

تويوتا كامري هجينة للمرة الأولى في دبي

كشف النقاب عن سيارة تويوتا كامري (HEV) (السيارة الكهربائية الهجينة) في إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي، حيث يتم طرحها للبيع للجمهور في الإمارات لأول مرة.

ومع استمرار أسعار البنزين في الارتفاع في الإمارات، يبدو أن الاقتصاد في استهلاك الوقود والقيادة الخضراء أصبحت أكثر أهمية بالنسبة لسائقي السيارات.

وتتميز السيارة بمعدل استهلاك 3.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وتقول تويوتا إن هذا يجعلها اقتصادية أكثر بنسبة 70 في المائة من سيارة كامري ذات محرك 2.5 لتر التي تعمل بالبنزين، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتم استخدام HEV من قبل المشاريع التجارية في البداية بكميات محدودة منذ عام 2008، ولكنها متاحة الآن في صالات عرض تويوتا في جميع أنحاء دولة الإمارات بسعر يبدأ من 133.500 درهم.

المصدر: سنيار



اقرأ أيضًا:

فيديو: سعوديات بقمة الفرح بعد الحصول على رخصة القيادة

شاهد: آلان في أبوظبي... رولز رويس كولينان الجديدة بسعر 1.8 مليون درهم (صور)

شاهد: مغامران يحققان رقماً قياسياً بقيادة سيارة تسلا 32 ساعة متواصلة