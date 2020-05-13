شاهد: آلة قهوة على شكل محرك بورش 911 بـ 45 ألف ريال!

إذا كنت من عشاق سيارات بورش وتحب القهوة أيضًا، فيمكنك الآن دفع مبلغ 45 ألف ريال لاقتناء آلة الإسبريسو الرائعة والتي تتخذ من محرك بورش 911 شكلاً لها.

حيث كشفت شركة Super Veloce عن آلة تحضير قهوة تحمل اسم Espresso Veloce RS Black Edition تستوحي شكلها الخارجي من محرك بورش 911، وهو محرك 6 سلندر، وصُنعت آلة القهوة من مواد تشمل الكربون فايبر، التيتانيوم، سبائك الألومنيوم، والفولاذ المقاوم للصدأ.

تظهر الآلة الغريبة مثل قطعة فنية ستزين المطبخ، وتتميز برؤوس أسطوانات بأكسيد أسود، وبالتأكيد أنها تصنع قهوة لذيذة لا مثيل لها.