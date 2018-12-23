شاهد كيف يؤثر رفع أسعار الفائدة على مواطني الإمارات؟
اقتفت البنوك المركزية في 4 دول خليجية من بينها دولة الإمارات أثر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورفعت أسعار الفائدة بنسبة 0.25%
اقتفت البنوك المركزية في 4 دول خليجية من بينها دولة الإمارات أثر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورفعت أسعار الفائدة بنسبة 0.25%. ولكن كيف يؤثر هذا القرار على أحوال المواطنين والاقتصاد بصفة عامة؟
التقرير التالي لموقع سي إن إن يجيب على هذا السؤال:
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