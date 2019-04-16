شاهد: “أوبر” تطلق ميزة “العرض المفضل للراكبات” في المملكة العربية السعودية

مراعاة للتقاليد والعادات المحلية في المملكة، أعلنت شركة “أوبر” الیوم الاثنين، إطلاق ميزة “العرض المفضل للراكبات”، للسائقات السعوديات في المملكة، لتمكینھن من تفضیل الراكبات الإناث على التطبیق.

وقالت الشركة في بيان: الميزة مصممة لتلبية الاهتمام المتزايد من النساء السعوديات اللائي يسعين للاستفادة من الفرص الاقتصادية المرنة التي توفرها “أوبر”.

وذكر موقع “ماشابل” أن “أوبر” تهدف من خلال هذه الميزة إلى زيادة نسبة مشاركة النساء ضمن القوى العاملة من خلال تمكينهن من الوصول إلى وسائل تنقل بأسعار معقولة، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة ومرنة.

وأكد المدير العام لأوبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبداللطيف واكد، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة أمام النساء، وقال أن هذه الميزة ستوفر للنساء المزيد من الفرص الجديدة للانضمام إلى تطبيق أوبر كسائقة شريكة، وفي الوقت ذاته تضمن مراعاة التقاليد والعادات المحلية.

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