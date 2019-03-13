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شركات النفط الأميركية تستفيد من تخفيضات أوبك وتزيد الإنتاج

شركات النفط الأميركية تستفيد من تخفيضات أوبك وتزيد الإنتاج
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