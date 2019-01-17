شاهد: مع هذا العطر تستطيع تعزيز الإنتاجية في مكان العمل! (فيديو)

شركة ألمانية تنتج عطراً يعزز الإنتاجية في مكان العمل

تعاونت شركة “سبيسز” الدولية مع شركة ماري ستيلا ماريس الألمانية، لإنتاج عطر “سبري دو ترافي” الذي يمكن أن يعزز الإنتاجية ويجعل الموظفين يشعرون براحة أكبر في مكان العمل.

وفقاً للأبحاث التي أجراها البروفيسور غاري شوارتز من جامعة أريزونا، يمكن مواجهة المشاعر السلبية مثل الانزعاج والإجهاد بفاعلية من خلال العطور التي تحدث تأثيرات إيجابية على المزاج وتبث شعوراً بالسعادة والاسترخاء وتعزز الإنتاجية لدى الموظفين.

وقد ألهمت نتائج هذه الدراسة شركة “سبيسز” لإنتاج عطر خاص يعمل على إحداث تأثيرات إيجابية على مزاج ونفسية مستخدميه، الأمر الذي يعطيهم الحافز للمزيد من الإنتاج والعمل.

وبما أنها لا تملك الخبرة الكافية في إنتاج العطور، قامت شركة “سبيسز” بالتعاون مع شركة “ماري ستيلا ماريس” التي تختص ببيع منتجات العناية الفاخرة والمياه المعدنية الطبيعية، لإنتاج العطر الخاص، الذي يتكون من مزيج من أوراق الحمضيات ولحاء القرفة والمسك وخشب الصندل.

وتقول ميكه فان إنجيلين، مديرة المبيعات في شركة ماري ستيلا ماريس: “إن العطر الذي قمنا بإنتاجه يجعل المرء يشعر بالانتعاش والنشاط، الأمر الذي ينعكس على إنتاجيته في العمل”.

وسيتم طرح العطر الجديد في جميع أسواق العالم قريباً، حيث سيتمكن الزبائن من شرائه من أيٍ من فروع متاجر شركة “سبيسز” أو شركة “ماري ستيلا ماريس” وموقعيهما على الإنترنت، بحسب ما نقل موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.





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