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هل ينفق السياح البريطانيون الكثير في أبوظبي ودبي مقارنة بمدن العالم؟

هل ينفق السياح البريطانيون الكثير في أبوظبي ودبي مقارنة بمدن العالم؟
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