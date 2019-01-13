هل ينفق السياح البريطانيون الكثير في أبوظبي ودبي مقارنة بمدن العالم؟

أبو ظبي كانت ثاني أعلى الوجهات من حيث الأسعار (169 جنيهاً إسترلينيا)، تليها جميرا، دبي (150 جنيهاً إسترلينيا) وداروين

توصلت دراسة حديثة إلى أن السياح البريطانيين سيدفعون أقل مقابل السلع في نحو نصف وجهات العطلات الشعبية هذا العام على الرغم من تقلبات الجنيه الإسترليني.

ووجد التحليل الذي أجرته مؤسسة “ترافيل موني” أن تكلفة السلع الغذائية الأساسية مثل وجبات الطعام وقهوة قد انخفضت في 19 مدينة مقارنة مع 12 شهرا مضت.

وتتصدر سنغافورة وسانت لوسيا قائمة الوجهات التي انخفضت فيها تكاليف العطلات في العام الماضي، بانخفاض 22% و 20% على التوالي، بحسب موقع gazette.

وفي حين أن هذه الانخفاضات كانت بسبب رسوم محلية أرخص للوجبات والمشروبات، فإن الارتفاع الحاد في قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الريال البرازيلي تفسر سبب انخفاض تكلفة الضروريات في ريو دي جانيرو بنسبة 20%.

وصعد شاطئ ساني بيتش البلغاري مقياس تكاليف عام 2019، حيث بلغت تكلفة سلة البضائع 36 جنيهًا إسترلينيًا. وكان مرمريس التركية في المركز الثاني (45 جنيهاً إسترلينيا) تليها كيب تاون في جنوب أفريقيا (50 جنيهاً إسترلينيا).

وكانت أغلى الأماكن في التقرير السنوي هي ماهي في سيشيل، حيث كلفت نفس المواد زوار المملكة المتحدة 183 جنيهًا إسترلينيًا، بما في ذلك 128.53 جنيهًا إسترلينيًا لتناول وجبة مسائية.

أبو ظبي كانت ثاني أعلى الوجهات من حيث الأسعار (169 جنيهاً إسترلينيا)، تليها جميرا، دبي (150 جنيهاً إسترلينيا) وداروين، أستراليا (147 جنيهاً إسترلينيا).

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