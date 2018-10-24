شركة أمريكية تخطط للبدء ببناء خط Hyperloop في أبوظبي العام القادم

قالت شركة أمريكية إنها تخطط للبدء في بناء خط Hyperloop فائق السرعة لشبكة النقل في أبوظبي في الربع الثالث من 2019.

حيث تستخدم أنظمة هايبرلوب المغناطيس لتخفيف وزن حجيرات داخل أنبوب مفرغ من الهواء، مما يخلق ظروفا تسمح للحجيرات بنقل الأشخاص والبضائع بسرعات تصل إلى 1200 كيلومتر في الساعة.



وقالت Hyperloop transportation technologies "Hyperloop TT" في بيان إن شركة دار الهندسة استثمرت في الشركة التي مقرها الولايات المتحدة وستقود أعمال التصميم في مشروع أبوظبي.

ووقعت Hyperloop TT عقداً مع الدار العقارية في أبريل نيسان لبناء الخط البالغ طوله 10 كيلومترات قرب الحدود مع دبي.

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