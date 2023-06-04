شركة BMW تتعرض للهجوم بسبب دعمها المثلية .. وتستثني السعودية في حملتها

يطلق داعموا "مجتمع الميم" على شهر حزيران "شهر الفخر" حيث تم تخصيص هذا الشهر لمساندة ودعم المثلية الجنسية، الذي بدأ الاحتفال به منذ عام 1970 في الولايات المتحدة الأمريكية.

شركة BMW تدعم المثلية

تحرص العديد من الشركات التجارية الشهيرة على مساندة مجتمع الميم ودعم المثلية الجنسية بطرق مختلفة، وفي هذا العام قامت شركة السيارات الألمانية BMW بوضع ألوان قوس قزح الخاصة بالمثلية على شعارها في صفحات السوشال ميديا المختلفة.

إلا ان الشركة لم تغير شعارها في حساب الشركة لدى المملكة العربية السعودية تجنبًا لأي هجوم من السوق السعودي واحترامًا للعادات والتقاليد الشرقية.

وحظي هذا الأمر بترحيب كبير في السوق السعودي، إلا ان عدد من النشطاء المهتمين بحقوق مجتمع الميم والصحف العالمية عبرو عن غضبهم بسبب هذا التصرف مما عرض الشركة الألمانية للهجوم.

شركات دعمت المثلية الجنسية:

إلى حانب شركة BMW حرصت شركة مرسيدس على دعم المثلية في شهر الفخر، وتحاول الشركات دعم المثلية على مدار السنوات بطرق مختلفة نستعرض أبرزها:

قامت شركة أديداس بطرح سترة رياضية مصنوعة من قماش التريكو، وحملت اسم "الحب يجمع" مع وضع رسومات شعار مجتمع الميم وألوانه.

في عام 2022 أصدرت شركة أبل أحزمة ساعات، تحمل ألوان قوس قزح الخاصة بالمثلية وحملت اسم Apple Watch Pride Edition.

أطلقت علامة كالفن كلاين مجموعة تحت اسم This is Love حيث أصدرت بلوزة باللون الأبيض بطبعة ألوان قوس قزح.

ضمن حملة سميت بـ Proudly in Motion أصدرت شركة نايك حذاء باللون الأسود مع نسيج بألوان 9 قوس قوح.

قامت شركة مستحضرات التجميل Olay بإصدار مرطب ليلي في عبوة عليها عبارة Love is Love مع ألوان قوس قزح