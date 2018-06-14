شاهد: صالة جديدة لعشاق كرة القدم في رأس الخيمة لمتابعة كأس العالم

صالة جديدة لعشاق كرة القدم في رأس الخيمة لمتابعة كأس العالم

افتتحت هيئة تنمية السياحة برأس الخيمة صالة رياضية مكيفة على الشاطىء بين قرية الحمرا وجزيرة المرجان.

الصالة الرياضية هي أكبر خيمة ترفيهية تم بناؤها خصيصًا في الإمارة، والتي ستوفر لعشاق الرياضة أفضل عروض المباريات الحية مع الشيشة والمشروبات.

وتشمل أبرز الأحداث الرياضية التي ستظهر هذا الصيف بطولة كأس العالم 2018 FIFA، بطولة ويمبلدون، فورمولا 1 وتور دو فرانس.

وسيتم افتتاح خيمة الصالة الرياضية في 15 يونيو وتستمر حتى 15 يوليو وستضم 27 تلفزيونًا موزعة على مساحة 1200 متر مربع، بحسب أرابيان بيزنس.

وسيحاط الضيوف بالعديد من فرص المشاهدة بما في ذلك 10 كابينات خاصة تتسع للمجموعات من 8 إلى 12.

وستتضمن قائمة الطعام التي تقدمها جي دبليو ماريوت دبي مجموعة واسعة من الخيارات الانتقائية وأطباق المشاركة.

المصدر: سنيار



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