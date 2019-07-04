صندوق النقد يمنح باكستان قروض بنحو 6 مليارات دولار

أعطى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة الرسمية على تقديم حزمة قروض لباكستان بنحو ستة مليارات دولار لأجل 3 سنوات، بهدف مساعدة البلاد على كبح الدين المتضخم وتفادي أزمة في ميزان المدفوعات تلوح في الأفق.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن موافقة مجلسه ستتيح الصرف الفوري لنحو مليار دولار، على أن يتم تقديم الباقي على مراحل خلال فترة البرنامج، بناء على مراجعة فصلية.