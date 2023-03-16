طرح سبيكة ذهبية بصورة الكعبة المشرفة مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك

أعلنت هيئة سك النقود الملكية في المملكة المتحدة عن إصدارها سبيكة ذهب بوزن 20 غرام، تحمل تصوير الكعبة المشرفة، وكشفت الهيئة أن السبيكة تم تصميمها بالتعاون مع المجلس الإسلامي في ويلز.

سبيكة ذهبية تحمل تصوير الكعبة المشرفة بمناسبة شهر رمضان

وعن هذه السبيكة قالت هئية سك النقود في المملكة المتحدة إنه تم إصدارها بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك 2023، وهي من تصميم إيما بول.

وأهدت الهيئة 3 سبائك من تحمل صورة الكعبة إلى منظمة الإغاثة الإسلامية من أجل مساهمتها الكبيرة وجهودها في جمع التبرعات الخيرية لكل المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا سوريا في يوم 6 فبراير الماضي.

وقالت الهيئة في بيان رسمي لها إنها ستوفر هذه السبائك كهدايا يمكن للمسلمين تبادلها في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

والجدير بالذكر ان دار سك النقود الملكية The Royal Mint كانت قد حضرت في شهر فبراير الماضي وبمناسبة إطلاق السبيكة الذهبية، 3 فعاليات لهيئة الإغاثة الإسلامية في كل من مانشستر، جلاسكو، لندن بهدف جمع الأموال لدعم المتضررين من زلزال تركيا - سوريا، وتبرعت الهيئة بـ 3 سبائك في المزادات التي جمعت أكثر من 9000 جنية إسترليني.

وصرح مدير المعادن الثمنية في دار سك العملة الملكية السيد اندرو ديكي قائلًا: "يسعدنا تمثيل هيكل الكعبة المشرفة على سبيكة من الذهب عيار 20 غرام لأول مرة، وتم سك السبيكة من دار سك العملة الملكية، معتميدن على ما يقارب 110 عامًا من الخبرة".

وأضاف: "حرصنا على تطبيق حرفية الخبراء من أجل تمثيل مميز للكعبة المشرف، وهي أقدس مكان على وجه الكرة الأرضية بالنسبة للمسلمين.



