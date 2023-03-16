سناب شات تمكن الأهل من التحكم بالمحتوى الذي يشاهده أبنائهم - الحساس والإيحائي

اعلنت منصة سناب شات الشهيرة عن ميزة جديدة، ستساعد الأهل على حماية ابنائهم المراهقين من مشاهدة أي محتوى جريء يوم الثلاثء الماضي.

سناب شات تضيف ميزة إلى مركزة الأسرة لحماية المراهقين

كانت المنصة الشهيرة قد اعلنت في شهر مايو الماضي عن إطلاقها ما يسمى بـ مركز الأسرة "Family Center" واصفه إياه بمنصة الرقابة الأبوية، والتي تمكن الأهل من معرفة هوية الأشخاص الذين يتواصل معهم الأبناء مع الحرص على الاهتمامية بخصوصيتهم.

وكشفت شركة سناب شات حينها أنها ستضيف العديد من الأدوات والميزات على هذه الخدمة، تهدف إلى مساعدة الأهل على تخصيص تجارب أبنائهم.

وأطلقت الشركة الشهيرة مؤخرًا أحدث ميزة في مركز الأسرة، وتسمى بـ عناصر التحكم في المحتوى، وتسمح هذه الميزة للآباء بالتحكم في نوع المحتوى الذي يمكن للأبناء مشاهدته عبر التطبيق.

وعن هذه الخدمة قالت سناب شات، إنها صممت بشكل خاص لتكون مختلفة عن المنصات الأخرى، وهذا بسبب الطريقة التي يصل بها المحتوى للمستخدم، حيث يصل إما عبر القصص او Spotlight.

وبهذا الخصوص قالت سناب شات إنها سياستها تتقضي منع انتشار المحتوى غير المسموح له، وتعمل عادة على مراجعة المحتوى بشكل مستمر قبل أن يصل إلى القصص أو Spotlight".

وأضافت الشركة إن عناصر التحكن الجديدة في المحتوى التي اضيفت إلى مركز الأسرة، ستسمح للأهل بمنع عرض القصص من قبل الناشرين والتي يرون انها ايحائية أو حساسة.

وتحرص سناب شات على نشر الارشادات التي تحدد نوع المحتوى المسموح به، والسلوكيات التي يحظر عليهم تقديمها عبر المنصة.