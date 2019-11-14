عجز الموازنة الأميركية يرتفع بـ34% مليار دولار في أكتوبر

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن عجز موازنة حكومة الولايات المتحدة بلغ 134 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول (بارتفاع نسبته 34% على أساس سنوي)، أول شهور السنة المالية الجديدة.

وبالمقارنة، كان عجز الموازنة 100 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لبيان الموازنة الشهري الصادر عن الخزانة.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عجزا قدره 133 مليار دولار للشهر.

وبلغت الإيرادات غير المعدلة 246 مليار دولار الشهر الماضي، منخفضة 3% عن أكتوبر/تشرين الأول 2018، في حين بلغت النفقات غير المعدلة 380 مليار دولار، مرتفعة 8%، مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.

وتنتهي السنة المالية للحكومة الأميركية في سبتمبر/أيلول من كل عام.

وكانت السنة المالية 2019 شهدت اتساع العجز إلى 984 مليار دولار، الأكبر في سبع سنوات، وذلك نتيجة لقرار إدارة ترامب خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي.