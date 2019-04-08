عدد السيّاح في الأردن يرتفع بنسبة 7% في 2018

رتفع عدد السياح القادمين إلى الأردن حتى أواخر 2018 بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها مع 2017، ليصل إلى 4.92 مليون سائح في مقابل 4.56 مليون سائح، فيما تكشف الأرقام عن ارتفاع في مؤشرات أداء القطاع السياحي في فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

يأتي ارتفاع مؤشرات أداء القطاع السياحي الأردني بدعم من السياحة العلاجية التي تعتبر رافداً أساسياً للاقتصاد، ومن أهم مصادر الدخل القومي، خصوصاً أن الأردن يتبوأ المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز جاذب للسياحة العلاجية، ويستقطب سنوياً ما يزيد على 250 ألف مريض من مختلف دول العالم وأكثر من 500 ألف مرافق مع هؤلاء المرضى.

ووفقاً لما تكشفه النشرة الإحصائية الشهرية لوزارة السياحة والآثار الأردنية، ارتفع عدد الزوار الدوليين خلال فبراير ليصل إلى 315.8 ألف زائر بنسبة تغيّر بلغت 7.5% وارتفاعاً في عدد سيّاح المجموعات السياحية ليصل إلى 43.3 ألف سائح بنسبة تغيّر بلغت 21.3%، في حين ارتفع عدد سيّاح المبيت خلال الفترة ذاتها إلى 269 ألف سائح وبنسبة تغيّر بلغت 7.3%.

وتصدّرت الدول الأوروبية نسب الارتفاع في أعداد سيّاح المبيت خلال فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ وصل مجموع السيّاح من هذه الدول إلى 42.2 ألف سائح بنسبة تغيّر بلغت 49.3%، تلتها دول آسيا والمحيط الهادئ بعدد سيّاح وصل 20427 سائحاً بنسبة تغيّر بلغت 34.9%، ثم الدول الأميركية بعدد سيّاح 13199 سائحاً وبنسبة تغيّر بلغت 33.8%.

وفيما يتعلق بزوار المواقع السياحية، سجلت المؤشرات ارتفاعاً كبيراً في معظم المواقع السياحية، وبلغ عدد زوار "البترا" خلال هذا الشهر 66984 سائحاً بنسبة ارتفاع بلغت 36% عن الفترة ذاتها من عام 2018، وبلغ عدد زوار جرش 28800 سائح بنسبة ارتفاع بلغت 59.6% مقارنة بالعام الماضي.

ولفت مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إلى أن الترويج السياحي ضرورة ملحة في ظل ازدياد حدة المنافسة بين بعض الدول وتنامي الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفقاً لنظام يهدف إلى تولي وتوحيد عمليات الترويج والتسويق السياحي للأردن، من خلال المساهمة في إيجاد الطلب على المنتج السياحي الوطني. وأضاف أن الهيئة تستخدم استراتيجيات تسويقية محكمة لوضع الأردن على الخارطة السياحية للعالم ليصبح مقصداً رئيسياً للسائح في الأسواق العالمية.

وأشار مدير عام هيئة تنشيط السياحة إلى أن سياح المبيت يشكلون ما نسبته 84% من إجمالي أعداد السياح القادمين للمملكة خلال العامين الماضيين.

وحلّ السياح السعوديون، بحسب عربيات، في صدارة السياح القادمين للمملكة عام 2018 بواقع 851515 سائحاً وبنسبة 17% من إجمالي أعداد السياح، يليهم الفلسطينيون بواقع 673702 سائح بنسبة 14% من السياح، وجاء الأوروبيون في المرتبة الثالثة بواقع 668660 يمثلون نحو 14% من السياح.

ويعتمد الأردن، بشكل كبير، على القطاع السياحي لتعزيز خزينة الدولة، إذ تشير الأرقام الواردة من وزارة السياحة، إلى أن الدخل الوارد للأردن من السياحة العلاجية بلغ 1.1 مليار دولار، كما تراوح عدد زوار الأردن الراغبين بالعلاج خلال الأعوام 2012-2018 بين 160-260 ألفاً.

وفي 2018، زار الأردن نحو 260 ألفاً من 71 دولة للاستفادة من السياحة العلاجية. وارتفع الدخل السياحي في 2018 بنسبة 29%، مقارنة بـ 2015، وبلغ 3.727 مليارات دينار، الذي يُمثّل ما أنفقه السياح على خدمات الطعام والشراب والإقامة والنقل، ويستفيد منه مقدمو الخدمات.

ويذهب ما يتراوح بين 370- 450 مليون دينار من الدخل السياحي مباشرة إلى خزينة الدولة التي تحصلها من ضريبة المبيعات وإيرادات المواقع السياحية.

اقرأ أيضًا:

الأردن: اقتصادنا بخير وقادر على النمو رغم التحديات



الأردن: مساعدات الدول المانحة لن تقلّص الأزمات الاقتصادية

صافي الدين العام للأردن يرتفع بنسبة 6 % في 2018