عرض أغلى عقار للبيع في مدينة دبي - تعرفوا على سعره (صور)

كشفت وكالة بلومبرغ العالمية بأن شركة الوساطة العقارية "سوثيبيز إنترناشونل ريلتي"، عرضت أغلى عقار في الإمارات ومتواجد في مدينة دبي الإماراتية للبيع بقيمة 750 مليون درهم إماراتي أي ما يقارب الـ 204 مليون دولار أمريكي.

ويعتبر هذا القصر واحد من أكبر العقارات المتواجدة في حي تلال الإمارات بمنطقة دبي، ويمتد القصر على مساحة كبيرة تصل إلى 70 ألف قدم مربع، وتصميم العقار مستوحى من فترات عصر النهضة والباروك.

تفاصيل تصميم أغلى عقار في دبي

يتميز القصر بتصميم فخم جدًا، يتواجد في الطابق الأرضي، غرفة طعام رسمية، مزينة بحوض سمك مرجاني، مع وجود حجر ثمين وطاولة طعام كريستالية إلى جانب عدد من القطع الأثرية.

ويضم العقار الفخم، قبتين تم العمل عليهما على مدار عامين ونصف العام، إلى جانب 160 عمود رخامي مزين بزخارف كورنثية، ويصل طول القباب إلى أكثر من 14 مترًا، تنتهي بقطع فردية من الزجاج المنحوت يدويًا على يد 17 فنان وخبير فرنسي.

اما من الخارج فقد تم تغطية القصر بكسوة رخامية مصنوعة بشكل يدوي، تتكون من 40 قطعة من الرخام والحجر الطبيعي، مستوردة من جميع أنحاء العالم، ويتميز القصر بوجود إطلالات خلابة على ملعب الجولف والساحل العربي ودبي.

ويتكون الطابق العلوي من غرفة نوم رئيسية بمساحة بمساحة 360 متراً مربعاً، وغرفة نوم رئيسية ثانية، مع 3 غرف نوم إضافية، وإمكانية اضافة 8 غرف نوم أخرى.

ويضم القصر صالة ألعاب رياضية على مساحة 200 متر مربع مجهزة بالكامل، مع كراج يتسع إلى ما يقارب الـ 16 سيارة.