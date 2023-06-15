نتفليكس تعلن عن موعد افتتاح اول مطعم تابع لها - "طبقك المفضل من الشاشة إلى الطاولة"

أعلنت منصة نتفليكس العالمية في خبر سار لجمهورها الواسع حول العالم وخاصة عشاق برامج الطهي، عن افتتاح أول مطعم تابع للمنصة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

تفاصيل افتتاح منصة نتفليكس اول مطعم في أمريكا

كشفت وكالة بلومبيرغ العالمية إن منصة نتفليكس بصدد افتتاح أول مطعم لها وسيطلق عليه اسم Netflix Bites ومن المقرر افتتاحه يوم 30 يونيو الحالي.

وأضافت الوكالة إن المطعم من المفترض ان يقدم تحارب طعام راقية ويمكن الزبائن من تذوق الأطباق المميزة التي يتم تحضيرها في برامج الطهي.

وسيفتتح المطعم أبوابه يوم 30 يونيو من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة 10 مساءً طوال أيام الأسبوع، وأشارت منصة نتفليكس في تصريح سابق لها إن المطعم سيقدم عددًا من الأطلاق التي يحضرها أشهر الطهاة الذين يقدمون برامج الطهي على شاشة المنصة، ويمكن للجمهور تجربة الأطباق التي تم عرضها على الشاشة.

وصرح السيد جوش سيمون نائب رئيس المنتجات الاستهلاكية في المنصة العالمية، إن نتفليكس تعد وجهة لبرامج الطعام الراقية والمفضلة، وفكرة افتتاح مطعم Netflix Bites الهدف منه منح الجمهور تجربة شخصية، تمكنهم من من تجربة الأطباق التي كانوا يشاهدونها على الشاشة والإنغماس في هذه التجربة.

وأضاف السيد جوش في تصريحه إنهم متحمسون للغاية من أجل التعاون مع امهر الطهاة، الذين من المفترض ان يقدموا أشهر وأفضل الأطباق التي يصنعونها، ومنح الجمهور تجربة لا تنسى.