عملة مشفرة تعتمد على الذهب قريباً في الإمارات

من المتوقع أن تدخل عملة التشفير الجديدة القائمة على الذهب والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية سوق الإمارات قبل نهاية عام 2019.

أعلنت مجموعة جولدن إم أن Coin M ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وستوفر إمكانية مضاعفة الاستثمار خلال عام واحد.

ومع استثمار ما يصل إلى 100 دولار، قالت الشركة إن Coin M توفر بيئة مفتوحة وشاملة للمستثمرين من جميع مستويات الدخل.

وأضاف أن عملة التشفير الجديدة المدعومة بأصول حقيقية في العالم الواقعي أقل عرضة لتقلب أسعار عملات التشفير الأولى من الجيل الأول.

وقال مصطفى موتيوالا، مؤسس والمدير التنفيذي في The Golden M Group: “سيكون لإطلاق العملة القادمة تأثير عالمي بلا شك لأنه مخطط فريد من نوعه يمكّن الطبقة العاملة من الاستثمار بأمان في عملة مشفرة جديدة على أساس الذهب ومتوافق مع الشريعة الإسلامية. وعلى عكس معظم الفرص الاستثمارية، ستتاح للمستثمرين فرصة لمضاعفة استثماراتهم خلال عام واحد”.

وفقًا لبيانات CoinSchedule، برزت الإمارات باعتبارها عاصمة العالم لمبيعات العملات الرقمية، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي الأموال التي تم جمعها في العروض هذا العام حتى أوائل أبريل، بحسب أريبيان بيزنس.

ووصلت المبيعات في الإمارات إلى أكثر من 210 ملايين دولار قبل الولايات المتحدة الرائدة في السوق منذ فترة طويلة، مما يدل على الأهمية المتزايدة للعملات المشفرة في المنطقة.

وأضاف موتيوالا: “عندما تستثمر في Coin M، فأنت في وضع يمكنك من استعادة أموالك لأنها تستند إلى أصل حقيقي يمكن إعادة شراؤه. وأضاف: “من خلال العملات المشفرة التي لا تدعمها أي أصول، يتعين عليك في العادة أن تجد المشتري الخاص بك لتحقيق عائد على الاستثمار”.

