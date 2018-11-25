شاهد: غرفة فندقية ذاتية القيادة قد تُحدث ثورة في عالم السفر

غرفة فندقية ذاتية القيادة قد تُحدث ثورة في عالم السفر

ما الذي ستحصل عليه إذا دمجت بين غرفة فندق ومركبة ذاتية القيادة؟ الجواب هو جناح السفر ذاتي القيادة “ATS”، وقد تُحدث هذه الفكرة، والتي جاء بها ستيف لي من استوديو “Aprilli” للتصميم، ثورةً في عالم السفر.

التقرير التالي لموقع سي إن إن يسلط الضوء على هذه الفكرة.





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