  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. فائض الميزان التجاري لقطر ينخفض بـ 22% على أساس سنوي في يوليو

فائض الميزان التجاري لقطر ينخفض بـ 22% على أساس سنوي في يوليو

منشور 28 آب / أغسطس 2019 - 11:43
بلغت فاتورة الواردات نحو 9.14 مليار ريال وبنسبة انخفاض قدرها 6% مقارنةً بيوليو من العام الماضي
بلغت فاتورة الواردات نحو 9.14 مليار ريال وبنسبة انخفاض قدرها 6% مقارنةً بيوليو من العام الماضي
أبرز العناوين
انخفض فائض الميزان التجاري لقطر في يوليو الماضي بنسبة 22% على أساس سنوي إلى نحو 13.2 مليار ريال وبنسبة 5.3% مقارنةً بشهر يونيو الذي سبقه

انخفض فائض الميزان التجاري لقطر في يوليو الماضي بنسبة 22% على أساس سنوي إلى نحو 13.2 مليار ريال وبنسبة 5.3% مقارنةً بشهر يونيو الذي سبقه .

وأعاد جهاز التخطيط والإحصاء القطري أسباب انخفاض الفائض على أساس سنوي الى تراجع قيمة الصادرات بنسبة 16% إلى 22.4 مليار ريال، وذلك بضغط من انخفاض صادرات النفط والهيدروكربونات الغازية بنسبة 17% إلى 13.4 مليار ريال، في حين بلغت فاتورة الواردات نحو 9.14 مليار ريال وبنسبة انخفاض قدرها 6% مقارنةً بيوليو من العام الماضي.

المزيد: 
رغم الحصار... الاقتصاد القطري يتطور
احتياطي قطر الأجنبي يرتفع إلى 54.4 مليار دولار

 

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن