فائض الميزان التجاري لقطر ينخفض بـ 22% على أساس سنوي في يوليو

انخفض فائض الميزان التجاري لقطر في يوليو الماضي بنسبة 22% على أساس سنوي إلى نحو 13.2 مليار ريال وبنسبة 5.3% مقارنةً بشهر يونيو الذي سبقه .

وأعاد جهاز التخطيط والإحصاء القطري أسباب انخفاض الفائض على أساس سنوي الى تراجع قيمة الصادرات بنسبة 16% إلى 22.4 مليار ريال، وذلك بضغط من انخفاض صادرات النفط والهيدروكربونات الغازية بنسبة 17% إلى 13.4 مليار ريال، في حين بلغت فاتورة الواردات نحو 9.14 مليار ريال وبنسبة انخفاض قدرها 6% مقارنةً بيوليو من العام الماضي.