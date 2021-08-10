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فرنسا: انتعاش أسهم القطاع الكروي بسبب ميسي

منشور 10 آب / أغسطس 2021 - 06:35
فرنسا: انتعاش أسهم القطاع الكروي بسبب ميسي
وكان ميسي أعلن أمس الأحد رحيله عن برشلونة بعد أن أمضى في صفوفه 21 عاما هي كل مسيرته مع اللعبة.
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بسبب توقعات بارتفاع نسبة المشاهدة نتيجة انتقال ميسي لنادي العاصمة الفرنسية.

شهدت أسهم شركات فرنسية مرتبطة بكرة القدم انتعاشا قويا في ظل توقعات بقرب انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المنافس في الدوري المحلي للعبة الشعبية.

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وارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون بواقع 0.9 في المئة بينما ارتفعت أسهم مجموعة فيفندي الإعلامية العملاقة مالكة قناة كانال بلوس 0.2 في المئة بسبب توقعات بارتفاع نسبة المشاهدة نتيجة انتقال ميسي لنادي العاصمة الفرنسية.

وكان ميسي أعلن أمس الأحد رحيله عن برشلونة بعد أن أمضى في صفوفه 21 عاما هي كل مسيرته مع اللعبة.

تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

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كلمات دالة:ليونيل ميسيباريس سان جيرمان

Via SyndiGate.info


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