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فلاي دبي تعلق رحلات الجوية إلى مدن إيرانية أولها طهران

منشور 27 شباط / فبراير 2020 - 07:45
فلاي دبي تعلق رحلات الجوية إلى مدن إيرانية أولها طهران
فلاي دبي
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قالت شركة فلاي دبي إنها قررت تعليق الرحلات الجوية إلى مدن إصفهان ولار ومشهد وشيراز وطهران في إيران مؤقتا

قالت شركة فلاي دبي إنها قررت تعليق الرحلات الجوية إلى مدن إصفهان ولار ومشهد وشيراز وطهران في إيران مؤقتا، بعد صدور توجيهات من الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA).

وأضافت الشركة عبر خانة التحديثات في موقعها الإلكتروني، أنها ألغت رحلات فلاي دبي من وإلى البحرين حتى 28 فبراير.

وذكرت الشركة أنه على المسافرين المتأثرين بتحديثات السفر إرسال بريد إلكتروني إلى letstalk@flydubai.com بعنوان "تحديثات السفر" ، لتغيير حجزهم الحالي إلى جهة أخرى أو طلب استعادة قيمة التذاكر. أو  الاتصال بمركز الاتصال على 45 44 54 600 (971+) أو عن طريق الفيسبوك.

وفي حال تم الحجز من خلال وكيل السفر ، فعلى المسافرين الاتصال بهم مباشرة بشأن خيارات استرداد الأموال وإعادة الحجز.

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Via SyndiGate.info


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