فندق في الإمارات يقدم حزمة فالنتاين بـ 59 ألف درهم

مع اقتراب عيد الفالنتاين، تسارع العديد من الفنادق في الإمارات لتقديم عروضها وحزم خاصة بهذه المناسبة، ومن بين أبرز العروض هذا العام، تبرز حزمة فندق فيرمونت مقابل 59 ألف درهم للإقامة لمدة ليلتين.

وإذا كنت جاهزاً لدفع هذا المبلغ، فاستعد للانتقال بعيدًا عن طريق طائرة مروحية إلى منتجع فيرمونت الفجيرة بيتش لإقامة ليلة واحدة، تليها ليلة ثانية في فيرمونت عجمان – وتزخر الرحلة بأكملها بالعديد من وسائل الترفيه المميزة.

بعد الهبوط في أول وجهة لك في الساحل الشرقي سيتم الترحيب بك في جناح السلطان السلوقي. ويطل الجناح على المرسى الخاص في الفندق وخليج عمان المتلألئ، ويتميز بإطلالات بانورامية على البحر والجبل، بحسب موقع shortlistdubai.

وسيتم بعد ذلك تقديم جلسة تصفيف سعر في صالون Rose، في حين يمكنك الاسترخاء في الشاليه النهاري الخاص بالضيوف في Lava Beach Club، وبعد ذلك يمكنك تناول وجبة عشاء فاخرة في The Copper Lobster، مطعم المأكولات البحرية المميز بالفندق.

وفي صباح اليوم التالي، استعد لتناول وجبة فطور شرقي على تراسك الخاص، قبل المغادرة إلى فيرمونت عجمان. عند الوصول، سيتم اصطحابك إلى Corner Corner Sea View Suite الرومانسي.

وفي المساء، ستحصل على جلسة مساج لمدة 90 دقيقة للزوجين في سبا Willow Stream، يليه عشاء على ضوء الشموع على الشاطئ.

وفي الصباح التالي استعد لخاتمة مثالية، فأثناء الاستمتاع بوجبة الإفطار، سيقوم فريق الفندق بكتابة إعلان حب في الرمال الذهبية لشاطئ الفندق الخاص.

لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم 092041111.

اقرأ أيضًا:

شاهد: مع هذا العطر تستطيع تعزيز الإنتاجية في مكان العمل! (فيديو)

دبي تصبح جزءاً من رحلة كلفتها 147 ألف دولار.. ما التفاصيل؟!

في بريطانيا... مدينة تطلق سراح المتهمين لعدم وجود سجن لهم!