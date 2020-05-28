فورد الأمريكية تعتزم تطوير نظام التدفئة لقتل فيروس كورونا داخل السيارات

تجري شركة صناعة السيارات الأمريكية فورود موتور اختبارات لبرنامج كمبيوتر جديد في سيارات الشرطة يمكنه رفع درجة حرارة قمرة السيارة إلى 133 درجة فهرنهايت بما يكفي لتدمير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار موقع "أوتوموتيف نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن البرنامج ، المتاح في سيارات الشرطة بالولايات المتحدة وكندا ودول أخرى، من طراز "بوليس إنترسيبتور يوتيلتي" وتم انتاجه في الفترة من 2013 إلى 2019، حيث يستخدم البرنامج محرك السيارة وأنظمة التكييف لرفع درجة حرارة القمرة لمدة 15 دقيقة بهدف القضاء على أي وجود لفيروس كورونا المستجد في السيارة.

وتعاونت فورد مع باحثين من جامعة أوهايو لتطوير النظام واختباره في سيارات الشرطة في نيويورك وكاليفورنيا وميشيجان وماساشوستس وأوهايو وفلوريدا.

وقال جيف جانيس وجيسي كويك رئيسا المعامل في قسم المايكروبيولوجي في جامعة ولاية أوهايو في بيان "دراستنا مع فورد تشير إلى أن تعرض فيروس كورونا المستجد لدرجة حرارة 56 درجة مئوية أو 132.8 درجة فهرنهايت لمدة 15 دقيقة يقضي على أكثر من 99% من الفيروسات الموجودة على الأسطح الداخلية والممعادن المستخدمة داخل سيارات "بوليس إنترسيبتور يوتيليتي".

وأشار موقع أوتوموتيف نيوز إلى أن البرنامج الجديد من بين الأمثلة الأولى للتجارب التي تجريها شركات صناعة السيارات بشأن طرق المحافظة على تطهير وتعقيم السيارات في عصر فيروس كوفيد-19.

من ناحيتها قال جيم هاكيت الرئيس التنفيذي لشركة فورد في تصريحات صحفية إن الشركة تبحث إمكانية استخدام خامات مضادة للميكروبات في تجهيز سياراتها في المستقبل.

وتركز شركة فورد على استخدام هذه التقنيات في الوقت الراهن مع السيارات التي تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون وسيارات كروس أوفر "إكسبلورر" الأكثر مبيعا.