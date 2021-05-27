"فورد" تستثمر 30 مليار دولار في السيارات الكهربائية

تستهدف شركة فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في أمريكا تحقيق 40% من مبيعاتها من خلال السيارات الكهربائية بحلول 2030 لذلك قررت زيادة استثماراتها في هذا المجال إلى 30 مليار دولار.

وقال جيم فارلي الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية الذي تولى منصبه منذ أكتوبر 2020 إن "هذه أكبر فرصة لدينا للنمو وتعزيز القيمة منذ أن بدأ هنري فورد (مؤسس الشركة) إنتاج السيارة طراز تي على نطاق تجاري ونحن سنتشبث بهذه الفرصة بكلتا يدينا".

وفي حديثه عن خطة فورد بلس التي أعيد العمل بها في عهده قال "أنا متحمس لما تعنيه فورد بلس لعملائنا الذين سيحصلون على تجارب جديدة وأفضل بربط سياراتنا الشهيرة ذات المستوى العالمي مع تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت التي تتحسن طوال الوقت. سنقدم لعملائنا أسعارا أقل وولاء أقوى وعائدات أكبر".

يذكر أن فورد استثمرت منذ 2016 نحو 7 مليارات دولار في تكنولوجيا السيارات الإلكترونية. وفي فبراير قررت زيادة استثماراتها في هذا المجال إلى 22 مليار دولار. ويعتقد جيم فارلي أن الشركة تستطيع تحقيق إيرادات تصل إلى 45 مليار دولار سنويا بحلول 2025.

وتعتزم شركة فورد برو المتخصصة في مجال توزيع السيارات وخدمات ما بعد البيع التحول إلى شركة مستقلة داخل مجموعة فورد موتور. وكانت جنرال موتورز المنافسة قد أعلنت في وقت سابق من 2021 رغبتها في تحويل كل سياراتها إلى سيارات كهربائية بحلول 2035.