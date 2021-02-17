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فورد تعِد بالتحول الكامل لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030

منشور 17 شباط / فبراير 2021 - 05:54
فورد تعِد بالتحول الكامل لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030
ستقوم فورد باستثمار مبلغ مليار دولار أمريكي في مصنعها في ألمانيا لتحقيق الهدف وتصنيع السيارات الكهربائية الكاملة في مستقبلً
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أكدت شركة فورد التي تُعد أحد أبرز العلامات التجارية في عالم السيارات نيتها التحول بالكامل بحلول 2030 لصناعة السيارات الكهربائية.

أكدت شركة فورد التي تُعد أحد أبرز العلامات التجارية في عالم السيارات نيتها التحول بالكامل بحلول 2030 لصناعة السيارات الكهربائية.

وأشارت الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، أنها تعمل على خطة تهدف لجعل جميع إنتاجاتها من السيارات كهربائية أو هجينة بحلول 2026، ومن ثم التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية في عام 2030. ما يعني أنها ستشكل النقلة الأكبر بين شركات السيارات ذات التاريخ الطويل، بحيث تتحول بالكامل خلال فترة بسيطة للتخلي عن الوقود التقليدي.

وستقوم فورد باستثمار مبلغ مليار دولار أمريكي في مصنعها في ألمانيا لتحقيق الهدف وتصنيع السيارات الكهربائية الكاملة في مستقبلًا.

كما أوضحت الشركة بأن المصنع الذي تخطط للاستثمار فيه بألمانيا، سيمكنها من إنتاج سيارات كهربائية بالكامل خلال عامين من الآن.


وتأتي هذه الخطوة من الشركة ضمن استراتيجيتها لاستثمار 29 مليار دولار حتى عام 2025 من أجل التحول الكامل لإنتاج السيارات الكهربائية والاستغناء عن سيارات الوقود التقليدي. وهي خطوة مشابهة للعديد من العملات التجارية العالمية التي أعلنت عن خطط التوجه للسيارات الكهربائية والهجينية لكن بتسارع أقل من فورد.

يُشار أن فولكس فاجن ووعدت بإنتاج 1.5 مليون سيارة كهربائية بحلول 2025. فيما وعدت مرسيدس بإنتاج 6 أنواع مختلفة منها.

ويمثل هذا التحول من شركات السيارات خطوة مهمة في تبنيها الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات لتخفيف حدة الانحباس الحراري.

 

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Via SyndiGate.info


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