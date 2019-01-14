شاهد: اكسبلورر 2020 الجديدة كلياً من فورد (فيديو)

فورد تكشف عن اكسبلورر 2020 الجديدة كلياً

كشفت فورد رسمياً عن اكسبلورر 2020 الجديدة كلياً بتغييرات كبيرة جداً.

بعد أعوام من التطوير ظهرت اكسبلورر 2020 بتصميمها الجديد وتقنياتها العديدة ووزنها الأخف إلى العلن لأول مرة. تفتخر الشركة الأمريكية كثيراً بسيارتها الجديدة التي تم تطويرها من الصفر وكل شيء فيها جديد، وتعد فورد بأنها ستكون منافسة قوية في فئتها. يأتي تصميم اكسبلورر 2020 الخارجي بلمسة من البساطة نراها في جميع زوايا السيارة على العكس من التصاميم الرائجة حالياً والتي تتسم بالجرأة والشراسة.

الداخلية بدورها حظيت على تعديلات عديدة رفعت من مستواها بشكل مميز، حيث تظهر فوراً شاشة النظام الترفيهي بشكل عمودي في الوسط وعلى جانبيها فتحات التكييف فيما تخلت فورد عن عصا ناقل الحركة في هذا الجيل من اكسبلورر. تأتي شاشة النظام الترفيهي بمقاس 8 انش بشكل قياسي وقابلة للترقية إلى شاشة بمقاس 10.1 انش فيما تظهر العدادات الرقمية الرائعة بشاشة مقاسها 12.3 انش. تحمل اكسبلورر 2020 العديد من المواصفات بشكل قياسي مقابل زيادة طفيفة في السعر وفقاً لفورد.

أبرز المواصفات والتقنيات الأساسية التي تتوفر في اكسبلورر 2020 تشمل شاشة النظام الترفيهي بمقاس 8 انش، نظام Co-Pilot360، نظام Reverse Brake، نظام Active Park Assist، نظام Terrain Management والعديد من الأنظمة التي تساعد السائق بشكل كبير وتوفر قيادة أفضل وأمان أكبر.

ميكانيكياً تأتي اكسبلورر 2020 بمحرك EcoBoost V6 بسعة 3.0 لتر ينتج قوة تبلغ 365 حصان و 514 نيوتن-متر من عزم الدوران، وتتوفر الفئة الأقل بمحرك 4 سلندر EcoBoost بسعة 2.3 لتر ينتج قوة تبلغ 300 حصان و 420 نيوتن-متر من عزم الدوران. يرتبط كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ينقل القوة إلى الإطارات الخلفية وتتوفر اكسبلورر بخيار الدفع الرباعي كذلك. بفضل المحرك الجديد ونظام الدفع الخلفي أصبحت اكسبلورر قادرة على قطر وزن قدره 2,450 كجم بكل سهولة.

يتوقع أن تصل اكسبلورر 2020 الجديدة كلياً إلى أسواقنا في الصيف المقبل.





اقرأ أيضًا:

تعرف على Bell Nexus.. أفضل وسيلة نقل جديدة

صور: وصول نسخة خاصة من سيارة BMW M760Li xDrive في أبوظبي

تيسلا تؤسس أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في مدينة شنغهاي في الصين بتكلفة 6.3 مليار دولار