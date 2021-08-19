فورد توقف الإنتاج في مصنع للشاحنات في أميركا لمدة أسبوع

أعلنت شركة فورد موتور الأميركية لصناعة السيارات الأربعاء 18 أغسطس، إنها تعتزم إغلاق مصنعها للتجميع في كانساس سيتي الذي يصنع شاحناتها الصغيرة الأفضل مبيعا F 150 بشكل مؤقت وذلك نقص في مكون مرتبط بأشباه الموصلات ناتج عن جائحة كورونا في ماليزيا.

وقال ثاني أكبر صانع أمريكي للسيارات إن الإغلاق الذي يستمر أسبوعا سيبدأ في 23 أغسطس.

وتضررت صناعة السيارات العالمية بشدة من نقص في الرقائق الالكترونية تسبب في تخفيضات كبيرة للإنتاج.