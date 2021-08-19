  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. فورد توقف الإنتاج في مصنع للشاحنات في أميركا لمدة أسبوع

فورد توقف الإنتاج في مصنع للشاحنات في أميركا لمدة أسبوع

منشور 19 آب / أغسطس 2021 - 06:08
فورد توقف الإنتاج في مصنع للشاحنات في أميركا لمدة أسبوع
اني أكبر صانع أمريكي للسيارات إن الإغلاق الذي يستمر أسبوعا سيبدأ في 23 أغسطس
أبرز العناوين
أعلنت شركة فورد موتور الأميركية لصناعة السيارات الأربعاء 18 أغسطس، إنها تعتزم إغلاق مصنعها للتجميع  في كانساس سيتي الذي يصنع شاحناتها الصغيرة الأفضل مبيعا F 150  بشكل مؤقت

أعلنت شركة فورد موتور الأميركية لصناعة السيارات الأربعاء 18 أغسطس، إنها تعتزم إغلاق مصنعها للتجميع  في كانساس سيتي الذي يصنع شاحناتها الصغيرة الأفضل مبيعا F 150  بشكل مؤقت وذلك نقص في مكون مرتبط بأشباه الموصلات ناتج عن جائحة كورونا في ماليزيا.

اقرأ ايضاًكيف ستحل فورد مشكلة اكتظاظ السيارات في مصانعها الناتجة من مشكلة نقص الشرائح الإلكترونية؟كيف ستحل فورد مشكلة اكتظاظ السيارات في مصانعها الناتجة من مشكلة نقص الشرائح الإلكترونية؟

وقال ثاني أكبر صانع أمريكي للسيارات إن الإغلاق الذي يستمر أسبوعا سيبدأ في 23 أغسطس.

وتضررت صناعة السيارات العالمية بشدة من نقص في الرقائق الالكترونية تسبب في تخفيضات كبيرة للإنتاج.

كلمات دالة:فورد

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...