كيف ستحل فورد مشكلة اكتظاظ السيارات في مصانعها الناتجة من مشكلة نقص الشرائح الإلكترونية؟

تواجه شركات السيارات عموماً مشكلة نقص تورديات الشرائح الإلكترونية، بما فيها فورد.

يبدو أن الإنتاج الكثير من السيارات له جوانب صعبة أيضاً فقد أصبحت مواقف السيارات في مصنع فورد مكتظة بالسيارات التي لا ينقصها سوى الشرائح الإلكترونية، لدرجة لا تسمح بإنتاج المزيد من السيارات التي لن تجد مكاناً للانتظار بعد الخروج من خط الإنتاج.



لتفادي ذلك كله، تفكر فورد في إرسال السيارات إلى موزعيها الذي لم يعد لدهم الكثير من السيارات الجديدة لبيعها، ولديهم الكثير من الأماكن لصف السيارات، بالطبع فإن السيارات بدون شرائح إلكترونية لا تزال غير مكتملة ولا يمكن بيعها.

لأجل ذلك وبينما تزال فورد تعمل على حل مشاكل توريد الشرائح، فإنها ستعمل على تدريب الوكلاء على كيفية تركيب الشرائح عند وصولها للسيارات التي بحوزتهم. ويقال أن بعض موزعي الشركة لم يرحبوا بالفكرة نظراً للمسؤولية المترتبة عليهم بينما رحب آخرون بها لما ستسهل من أعمالهم.

لم تؤكد فورد ذلك رسمياً حيث جاء الخبر من صحيفة أمريكية، واكتفت الشركة بالقول أنها تبحث في جميع الحلول الممكنة.