  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. كيف ستحل فورد مشكلة اكتظاظ السيارات في مصانعها الناتجة من مشكلة نقص الشرائح الإلكترونية؟

كيف ستحل فورد مشكلة اكتظاظ السيارات في مصانعها الناتجة من مشكلة نقص الشرائح الإلكترونية؟

منشور 22 تمّوز / يوليو 2021 - 09:00
تفكر فورد في إرسال السيارات إلى موزعيها الذي لم يعد لدهم الكثير من السيارات الجديدة لبيعها
الإنتاج الكثير من السيارات له جوانب صعبة أيضاً فقد أصبحت مواقف السيارات في مصنع فورد مكتظة بالسيارات التي لا ينقصها سوى الشرائح الإلكترونية
أبرز العناوين
تواجه شركات السيارات عموماً مشكلة نقص تورديات الشرائح الإلكترونية، بما فيها فورد.

تواجه شركات السيارات عموماً مشكلة نقص تورديات الشرائح الإلكترونية، بما فيها فورد.

اقرأ ايضاً"فورد" تستثمر 30 مليار دولار في السيارات الكهربائية

يبدو أن الإنتاج الكثير من السيارات له جوانب صعبة أيضاً فقد أصبحت مواقف السيارات في مصنع فورد مكتظة بالسيارات التي لا ينقصها سوى الشرائح الإلكترونية، لدرجة لا تسمح بإنتاج المزيد من السيارات التي لن تجد مكاناً للانتظار بعد الخروج من خط الإنتاج.


لتفادي ذلك كله، تفكر فورد في إرسال السيارات إلى موزعيها الذي لم يعد لدهم الكثير من السيارات الجديدة لبيعها، ولديهم الكثير من الأماكن لصف السيارات، بالطبع فإن السيارات بدون شرائح إلكترونية لا تزال غير مكتملة ولا يمكن بيعها.

لأجل ذلك وبينما تزال فورد تعمل على حل مشاكل توريد الشرائح، فإنها ستعمل على تدريب الوكلاء على كيفية تركيب الشرائح عند وصولها للسيارات التي بحوزتهم. ويقال أن بعض موزعي الشركة لم يرحبوا بالفكرة نظراً للمسؤولية المترتبة عليهم بينما رحب آخرون بها لما ستسهل من أعمالهم.

اقرأ ايضاًشاهد: فورد تطلق فيديو لاستعراض أداء موستانج Mach-E

لم تؤكد فورد ذلك رسمياً حيث جاء الخبر من صحيفة أمريكية، واكتفت الشركة بالقول أنها تبحث في جميع الحلول الممكنة.

كلمات دالة:فورد

Via SyndiGate.info


Copyright © 2021 SaudiShift.com

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...