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"فيسبوك" تضيف خاصية جديدة لتسهيل وصول المستخدمين إلى الألعاب

"فيسبوك" تضيف خاصية جديدة لتسهيل وصول المستخدمين إلى الألعاب
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