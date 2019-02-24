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فيسبوك تعتزم وقف استخدام برامج جمع بيانات المستخدمين

فيسبوك تعتزم وقف استخدام برامج جمع بيانات المستخدمين
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