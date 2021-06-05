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فيسبوك نحو دفع ضرائب أكثر بعد اجتماع مجموعة السبع

منشور 05 حزيران / يونيو 2021 - 05:45
فيسبوك نحو دفع ضرائب أكثر بعد اجتماع مجموعة السبع
فيسبوك تدعو منذ فترة طويلة إلى إصلاح قواعد الضرائب العالمية ونرحب بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في مجموعة السبع
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أكد نك كليغ مدير قسم الشؤون العالمية بشركة «فيسبوك»، اليوم (السبت)، أن الشركة ترحب بالتقدم الذي أحرزته مجموعة السبع بشأن الحد الأدنى لمعدل الضريبة وتقبل بحقيقة أن يؤدي هذا إلى دفع شبكة التواصل الاجتماعي ضرائب أكثر وفي أماكن مختلفة

أكد نك كليغ مدير قسم الشؤون العالمية بشركة «فيسبوك»، اليوم (السبت)، أن الشركة ترحب بالتقدم الذي أحرزته مجموعة السبع بشأن الحد الأدنى لمعدل الضريبة وتقبل بحقيقة أن يؤدي هذا إلى دفع شبكة التواصل الاجتماعي ضرائب أكثر وفي أماكن مختلفة، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

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وقال على موقع «تويتر»: «فيسبوك تدعو منذ فترة طويلة إلى إصلاح قواعد الضرائب العالمية ونرحب بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في مجموعة السبع، اتفاقية اليوم تمثل خطوة أولى مهمة نحو شعور الشركات بالثقة وتعزيز ثقة الجمهور في نظام الضرائب العالمي». وأضاف: «نريد أن تنجح عملية الإصلاح الضريبي الدولية، وندرك أن هذا قد يعني دفع «فيسبوك» ضرائب أكثر وفي أماكن مختلفة».

وتوصل وزراء المال في مجموعة السبع، السبت، إلى اتفاق «تاريخي» يقضي بفرض ضريبة عالمية دنيا نسبتها 15 في المائة على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية في شكل أفضل، خصوصاً المجموعات الرقمية العملاقة.

كلمات دالة:فيسبوك

Via SyndiGate.info


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