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ثروة مؤسس فيسبوك ترتفع 8 مليارات دولار في أسبوع

منشور 04 أيّار / مايو 2021 - 07:34
ثروة مؤسس فيسبوك ترتفع 8 مليارات دولار في أسبوع
وصلت ثروة زوكربيرغ إلى 117.8 مليار دولار
أبرز العناوين
زادت ثروة الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرغ بنحو 8 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي بدعم من نتائج الأعمال القوية لفيسبوك.

زادت ثروة الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرغ بنحو 8 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي بدعم من نتائج الأعمال القوية لفيسبوك.

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ووصلت ثروة زوكربيرغ إلى 117.8 مليار دولار، وارتفع سهم فيسبوك 8% في الأسبوع الماضي.

وسجلت فيسبوك أرباحاً بقيمة 9.5 مليارات دولار في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، مقابل 4.9 مليارات دولار في فترة المقارنة في 2020.

كما زاد عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 10% ليصل إلى 2.85 مليار مستخدم.

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كلمات دالة:ثروة مؤسس فيسبوك

Via SyndiGate.info


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