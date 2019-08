فيسبوك يحدث تغييرا غير متوقع على تطبيقي "واتس آب" و"إنستغرام"

وسيتحول اسما التطبيقين إلى "WhatsApp from Facebook"، و" Instagram from Facebook" تدريجيا، حيث بدأ هذا التغيير في الظهور على الواجهة الرئيسية لـ "واتس آب" و"إنستغرام" لدى بعض المستخدمين.

أعلنت شركة "فيسبوك" المالكة لـ "واتس آب" و"إنستغرام"، أنها ستغير اسمي التطبيقين بإضافة عبارة "From Facebook" إليهما بهدف توحيد تطبيقات الشركة بحسب روسيا اليوم .

