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فيسبوك يطور خاصية لمنع ظهور كلمات ورموز محددة في التعليقات على صفحة المستخدم

فيسبوك يطور خاصية لمنع ظهور كلمات ورموز محددة في التعليقات على صفحة المستخدم
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