شاهد: سيارات TESLAستتوقف وحدها بالأضواء الحمراء في وضع القيادة الذاتية

سيارات TESLAستتوقف وحدها بالأضواء الحمراء في وضع “القيادة الذاتية

يمنح وضع Tesla’s Autopilot السائق انطباعًا عن وجوده في سيارة مستقلة ذاتيا، مع وجود مركبة قادرة على البقاء على المسار الصحيح وتجنب العقبات والتوقف في موقف السيارات.

وهذه الوظائف تنمو باضطراد، وستشهد تحسنا كبيرا قريباً.

اكتشف مخترق تيسلا “verygreen” في آخر تحديث للبرنامج ميزة مخفية تسمح لسيارة Tesla باكتشاف إشارات المرور، وقد يكون من الممكن أيضًا تشغيل Autopilot بحيث يطلب إيقاف السيارة إذا كان الضوء أحمر.

إذا تمكن verygrren من الوصول إلى هذه الميزة، فقد كان ذلك ممكنًا بفضل إمكانية الوصول إلى الجذر “root” الموجودة في سيارته.

الميزة ليست متاحة بعد للجميع، ومن الصعب أيضًا معرفة متى سيتم نشر الميزة المذكورة لعامة الناس، ولكنها في أي حال خيار مثير جدًا للاهتمام، كما أنه خطوة مهمة نحو وضع القيادة التلقائي بالكامل.

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