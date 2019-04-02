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شاهد: سيارات TESLAستتوقف وحدها بالأضواء الحمراء في وضع القيادة الذاتية

شاهد: سيارات TESLAستتوقف وحدها بالأضواء الحمراء في وضع القيادة الذاتية
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