شاهد: معرض السيارات المعدلة في أبوظبي

معرض السيارات المعدلة في أبوظبي

تم إطلاق معرض Custom Custom Emirates في أبو ظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث جمع الحدث مجموعة كبيرة من المركبات المعدلة من جميع أنحاء الإمارات وخارجها.

ولا يكتفي المعرض بعرض أرقى السيارات في البلاد، بل شهد الحدث الذي أقيم في Adnec عروض الانجراف، واستعراضات مثيرة في حلبة محاطة بالإطارات في الساحة الأمامية للمبنى الرئيسي على شكل حرف U.

وكان ذلك في الخارج، أما في الداخل، فقد صدرت تعليمات صارمة مفادها أنه لم يُسمح لأي عارض بتشغيل محركه أثناء العرض.

وكما هو الحال غالبًا في المعارض المماثلة، سيطرت السيارات والشاحنات الأمريكية، وكانت سيارات Dodges و Ford Mustangs الأكثر شيوعًا، ولكن كان هناك أيضاً الكثير من السيارات الألمانية واليابانية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويُعد هذا الحدث، الذي يتم تنظيمه بالتزامن مع المعرض الدولي للسيارات في أبو ظبي، المعرض السنوي الجديد للسيارات في العاصمة، وأبرز الأحداث في العديد من نوادي السيارات بالمدينة، وتم توزيع سلسلة من الجوائز على الفائزين في حفل أقيم في نهاية الأسبوع.

اقرأ أيضًا:

مرسيدس تكشف عن AMG A35 سيدان صفحة جديدة في عالم السيارات الرياضية

شاهد: سيارة نيسان ألتيما الجديدة في أبوظبي