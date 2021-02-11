قطر تعتزم رفع انتاجها من الطاقة النظيفة بحلول 2025

أطلقت قطر للبترول المرحلة الاولى في مشروع توسعة انتاج الغاز الطبيعي المسال في القطاع الشرقي لحقل الشمال - اكبر حقل منفرد للغاز الطبيعي في العالم - مرحلة سترفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول العام 2025 ، الى جانب انتاج كميات كبيرة من المكثفات، وغاز البترول المسال، والإيثان، والكبريت، والهيليوم بما يعادل 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.

الايعاز باطلاق التوسعة الاولى جاء عقب توقيع عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي لمنشآت المشروع البرية مع تحالف شركتي تشيودا وتكنيب، ..عقد يغطي تشييد أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة ثمانية ملايين طن سنويا لكل منها، بالإضافة إلى مرافق معالجة الغاز، واستعادة سوائل الغاز الطبيعي، فضلا عن بناء نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون ومرافق استخراج الهيليوم وتكريره في مدينة راس لفان الصناعية بتكلفة اجمالية تصل الى 105 مليارت ريال.

وسيلبي المشروع احتياجات قطر من الطاقة الكهربائية، و توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 من مياه الصرف الصناعي ، فضلا عن تقليل انبعاثات اكسيد النترويجين بنسبة 40% ، و التي ستدعم المرحلة الثانية من برنامج التوسعة للوصول الى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027 في القطاع الجنوبي للحقل ، من خلال بناء خطي إنتاج إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منهما) الى جانب المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما.