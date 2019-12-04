قطر توافق على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2020

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، ومشروع قانون إعتماد الموازنة ، وأحالهما إلى مجلس الشورى.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء فإن الموازنة تلحظ توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات الخطة الإستراتيجية الثانية 2018 - 2022، إضافة الى توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وتطوير أراضي للمواطنين، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقدرت قطر تحقيق فائض بنحو 4.3 مليار ريال في موازنة العام 2019، من خلال تحقيق إيرادات بقيمة 211 مليار ريال، مقابل مصروفات بـ207 مليار ريال، مع اعتماد برميل النفط عند 55 دولار كسعر مرجعي.

وارتفع فائض موازنة قطر في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 24% على اساس سنوي إلى 8.85 مليار ريال.