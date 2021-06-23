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قطر: صادرات الغاز المسال ترتفع 13% في مايو إلى 7.1 مليون طن

منشور 23 حزيران / يونيو 2021 - 09:17
قطر: صادرات الغاز المسال ترتفع 13% في مايو إلى 7.1 مليون طن
وبدأت قطر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% من خلال تطوير حقل الشمال على مرحلتين ليصل الانتاج إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027 .
أبرز العناوين
استعادت قطر الشهر الماضي صدارتها لتجارة الغاز الطبيعي المسال بحصة سوقية عالمية بلغت 22%

ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال في شهر مايو / آيار الماضي بنسبة 13% على أساس شهري وصولا إلى 7.1 مليون طن، بدعم من إنتهاء عمليات الصيانة التي كانت تجريها شركة قطر للغاز على عدد من خطوط الإنتاج خلال شهر نيسان / ابريل الذي سبقه.

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وبحسب بيانات رسمية، استعادت قطر الشهر الماضي صدارتها لتجارة الغاز الطبيعي المسال بحصة سوقية عالمية بلغت 22%، ما يبقيها على رأس قائمة أكبر المصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم بإنتاج يصل إلى 83 مليون طن سنويا، و يُصدر نحو 80% منه إلى الأسواق الاسيوية بعقود طويلة الاجل.

وبدأت قطر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% من خلال تطوير حقل الشمال على مرحلتين ليصل الانتاج إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027 .

كلمات دالة:قطرالغاز المسال من قطر

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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