قطر: موجودات البنوك تنمو بنسبة 4.5% في يوينو 2019

إرتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر بنهاية شهر يونيو الماضي بنسبة 4.5% على أساس سنوي الى 1.455 تريليون ريال ، و بنسبة 2% مقارنة بشهر مايو الذي سبقه>

وأشارت الميزانية المجمعة للبنوك القطرية لشهر يونيو الماضي ارتفاع اجمالي القروض والسلف بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 971.7 مليار ريال، و بنسبة 1.7% على أساس شهري، بينما نمت الودائع بنسبة 1% على أساس سنوي الى 825.7 مليار ريال، و بنسبة 2.4% مقارنة بشهر مايو 2019.