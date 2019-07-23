  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. قطر: موجودات البنوك تنمو بنسبة 4.5% في يوينو 2019

قطر: موجودات البنوك تنمو بنسبة 4.5% في يوينو 2019

منشور 23 تمّوز / يوليو 2019 - 08:40
ارتفاع اجمالي القروض والسلف بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 971.7 مليار ريال
ارتفاع اجمالي القروض والسلف بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 971.7 مليار ريال
أبرز العناوين
أشارت الميزانية المجمعة للبنوك القطرية لشهر يونيو الماضي ارتفاع اجمالي القروض والسلف بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 971.7 مليار ريال

إرتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر بنهاية شهر يونيو الماضي بنسبة 4.5% على أساس سنوي الى 1.455 تريليون ريال ، و بنسبة 2% مقارنة بشهر مايو الذي سبقه>

وأشارت الميزانية المجمعة للبنوك القطرية لشهر يونيو الماضي ارتفاع اجمالي القروض والسلف بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 971.7 مليار ريال، و بنسبة 1.7% على أساس شهري، بينما نمت الودائع بنسبة 1% على أساس سنوي الى 825.7 مليار ريال، و بنسبة 2.4% مقارنة بشهر مايو 2019. 

المزيد: 
قطر تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في باكستان
قطر تشتري سندات لبنانية في إطار خطة لاستثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد

 

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن