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الشركات الكبرى تفقد 11.5 تريليون دولار من قيمتها في 2018 وأبرزها آبل

الشركات الكبرى تفقد 11.5 تريليون دولار من قيمتها في 2018 وأبرزها آبل
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