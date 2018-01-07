تعرف على كيفية كتابة سيرة ذاتية تلفت انتباه القارئ خلال 7 ثوانٍ

الهدف الوظيفي هو أول ما سيقرأه أي شخص في سيرتك الذاتية، ويجب أن يبرِز امكاناتك، والقيمة التي يمكن أن تضيفها إلى الشركة الجديدة

كباحث عن عمل، فإن أول ما عليك فعله لجذب انتباه صاحب العمل هو تقديم سيرة ذاتية مميزة. والسيرة الذاتية المميزة هي تلك تحتوي على جميع المعلومات بشكل واضح، والقادرة على جذب انتباه أصحاب العمل خلال بضعة ثوانٍ فقط.

وتذكر أن فرصتك في الحصول على عمل تعتمد بشكل كبير على سيرتك الذاتية، لذا لا تدع أي خطأ يُفسد احتمالية حصولك على عمل من خلال اتباع القواعد الذهبية لكيفية كتابة السيرة الذاتية.

إن متوسط الوقت الذي يقضيه صاحب العمل في قراءة أي سيرة ذاتية هو 7 ثوانٍ... هل تصدق ذلك؟! ويعود السبب لأن صاحب العمل يمتلك مئات السير الذاتية لقرائتها عند الإعلان عن أي وظيفة، سواءً كانت بدوام كامل، أو بدوام جزئي. ولضمان تميّز سيرتك الذاتية من بين المئات، عليك اتباع الخطوات التالية لضمان كتابة سيرة ذاتية تلفت بها انتباه الشخص الذي يقرأها من المرة الأولى:

1. استعن بالهدف الوظيفي:

الهدف الوظيفي هو أول ما سيقرأه أي شخص في سيرتك الذاتية، ويجب أن يبرِز امكاناتك، والقيمة التي يمكن أن تضيفها إلى الشركة الجديدة، وكيف يمكنك أن تساعدها على تحقيق رؤيتها عند توظيفك كجزء من فريق عملها. يجب أن يتراوح طول الهدف الوظيفي بين سطرين أو ثلاث، واحرص على ألا يتجاوز ذلك. كما يجب أن يتم تخصيص الهدف الوظيفي لكل وظيفة تتقدم إليها، وعدم استخدام هدف وظيفي واحد لجميع الوظائف.

2. لا تنسَ المعلومات الشخصية:

بالطبع يجب ألا تنسَ إضافة المعلومات الأساسية الخاصة بك، مثل رقم هاتفك، والبريد الإلكتروني الخاص بك، واسمك الكامل، وجنسيتك، ومكان إقامتك الحالية، حيث لا يمكن لأصحاب العمل الوصول إليك في حال لم يمتلك هذه المعلومات الأساسية، كما أنها تساعد أصحاب العمل على معرفة مدى ملاءمتك للمنصب.

3. الخبرة العملية هي جوهر سيرتك الذاتية:

من أهم الأجزاء التي يلتفت إليها أصحاب العمل أو الشخص الذي يقرأ سيرتك الذاتية هي معلومات خبرتك العملية، حيث يبحث أصحاب العمل عن أسماء الشركات التي سبق أن عملت بها، ومدة عملك بها، والمناصب التي شغلتها. ويُعد هذا القسم من أبرز الأقسام التي تلفت انتباه صاحب العمل. وسيُوضح هذا القسم مهاراتك وخبراتك ذات الصلة بالوظيفة التي تتقدم إليها، لذا احرص على إضافة جميع المعلومات ذات الصلة في هذا القسم، وهي اسم الشركة، والفترة التي عملت بها، والمسميات الوظيفية التي شغلتها.

4. استخدم الإنجازات الهامة لإضافة قيمة لسيرتك الذاتية:

يُعد هذا القسم ثانوي بعد الأقسام التي ذكرناها سابقاً، وعادةً ما سيطلع عليه أصحاب العمل أو القرّاء بعد أن تُعجبهم الأقسام الأولى في سيرتك الذاتية. ولكن ذلك لا يعني إهمال قسم الإنجازات في سيرتك الذاتية، بل هو هام لأنه يُعطي لأصحاب العمل فكرة واضحة عن أبرز الإنجازات التي حققتها وهي ذات صلة بالوظيفة.

ونقصد بالإنجازات هنا الأهداف التي حققتها، أو المراحل التي قطعتها في مسيرتك المهنية، ويجب ذكرها بطريقة ترتبط بالوظيفة التي تتقدم إليها. فعلى سبيل المثال، يمكنك ذكر مساهمتك في زيادة الأرباح الخاصة بالشركة، وكيف قلّصت الخسائر، ورفعت المبيعات، وعززت اسم شركتك في السوق، أو كيف تحسنت نسبة المبيعات بنسبة معينة، أو كيف ساهمت في احداث تغيير في الشركة، أو قمت بتطوير نظام جديد ساعد شركتك السابقة في تحقيق أهدافها. من المهم إضافة أرقام واحصاءات ونسب مئوية للتعبير عن النتائج الكمية والنوعية التي حققتها خلال عملك.

5. اهتم بمعلومات التعليم:

من ضمن الأمور التي سيبحث عنها أصحاب العمل في سيرتك الذاتية هي التعليم، واسم الجامعة أو المؤسسة التعليمية التي حصلت على شهادتك منها، وسنة التخرج، والتخصص الذي درسته، ومعدلّك النهائي (في حال قمت بإدراجه على سيرتك الذاتية). لذا، احرص على إضافة معلومات التعليم ذات الصلة، وأي شهادة تمتلكها وترتبط بالوظيفة التي تتقدم إليها. وفي حال كنت تمتلك أكثر من شهادة، احرص على إدراجها بترتيب زمني بدءاً من الأحدث وحتى الأقدم.

6. لا تستهن بالشكل النهائي لسيرتك الذاتية:

يتضمن عمل خبير التوظيف اختيار أفضل مرشح من بين مئات السير الذاتية، وأحياناً من بين الآلاف، وهي ليست بالمهمة السهلة أبداً، خاصةً عندما يكون هناك أكثر من شاغر على خبير التوظيف ملئه في ذات الوقت. لذا، في حال كانت السيرة الذاتية التي يقرأها خبير التوظيف غير مرتبة، ومليئة بالمعلومات غير الهامة، ستصبح مهمة مراجعة السير الذاتية أصعب. وفي حال كانت سيرتك الذاتية بهذه الصورة، سيتوقف صاحب العمل عن قراءتها فوراً.

ولتجنب ذلك، احرص على ترتيب سيرتك الذاتية في صفحة واحدة أو صفحتين، وليس أطول من ذلك. كما عليك الحرص على تنسيقها بشكل بسيط ومرتب في نفس الوقت. ومن النصائح التي يمكن أن نقدمها لك هي استخدام لون واحد في سيرتك الذاتية، واستخدام خط واضح، وترتيب المعلومات العديدة على شكل نقاط أو أرقام. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة صورة شخصية مهنية قد يساعد في إضفاء لمحة من الترتيب على سيرتك الذاتية.

7. أكمل سيرتك الذاتية مع المُعرّفون:

احرص على إدراج ثلاثة مُعرّفين من أصحاب العمل السابقين (أو أساتذتك في حال كنت خريج جديد)، حيث يتوقع أصحاب العمل منك إدراج مدرائك السابقين، وعملائك، وزملائك. ولا يمكنك إدراج أصدقائك أو أقربائك في هذه الخانة أبداً.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة معلومات الاتصال بالمُعرفين كالتالي: اسم المُعرّف، والشركة التي يعمل بها، والمسمى الوظيفي الخاص به، وعلاقتك المهنية معه، والبريد الإلكتروني الخاص به، ورقم هاتفه.

قد تكون معلومة متوسط الوقت الذي يقضيه أصحاب العمل في مراجعة سيرتك الذاتية صادم بالنسبة لك، وقد يكون محبطاً بعض الشيء، خاصةً إذا كنت تشعر أنك مرشح كفء وتستحق فرصة لتخضع للمقابلة الشخصية من قِبَل صاحب العمل الذي تحلم به! كل ما عليك فعله هو اتباع النصائح التي قدمناها لك أعلاه، واحرص على كتابة سيرة ذاتية تلفت أصحاب العمل للحصول على وظيفة أحلامك التي تتمناها!



بالتعاون مع Bayt.com



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