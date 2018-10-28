كم تبلغ تكلفة السفر إلى الفضاء؟!

أول رائد فضاء خاص كان المهندس دنيس تيتو، الذي دفع 20 مليون دولارا لقضاء ثمانية أيام في الفضاء عام 2011

لطالما أشرفت الحكومات فقط على كل الأنشطة التي تتعلق بمركبات الفضاء، كما أنها لم تكن يوما ما رخيصة.

لكن أسعار نقل الأشخاص إلى خارج كوكبنا بدأت تتناقص مؤخرا، والفضل في ذلك لشركة “سبيس إكس” وشركات الفضاء الخاصة الأخرى.

وفيما يلي، نستعرض أسعار السفر إلى الفضاء، إن كان بالنسبة لوضع قمر اصطناعي على مدار ما، أو من أجل رحلة لأثرياء مغامرين يرغبون بجولة حول القمر، بحسب موقع يورو نيوز:

إرسال قمر اصطناعي

أرسلت شركة (سبيس إكس) قمرا اصطناعيا تجاريا إلى الفضاء، على متن المركبة (فالكون9)، وفيما بلغ وزن القمر 50 ألف باوند، كانت التكلفة 62 مليون جولار أمريكي.

بالمقابل، تتقاضى الشركة الأمريكية المنافسة (يونايتد لانش أليانس أطلس في) مبلغ 73 مليون دولار لحمولة تبلغ 41 ألف باوند.

وتعتبر هذه أسعارا ابتدائية فقط، إذ تدفع الحكومات عادة أكثر من ذلك مقابل قائمة طويلة من الخدمات الإضافية.

على سبيل المثال، دفعت القوات الجوية لشركة (سبيس إكس) 96.5 مليون دولار من أجل إرسال قمر اصطناعي لتحديد الأمكان “جي بي إس” بحلول عام 2019.

الطيران إلى محطة الفضاء الدولية

منذ أن توقفت “ناسا” عن إرسال مركباتها الفضائية عام 2011، بدأت بالاعتماد على “زيوس” الروسية لإرسال رواد الفضاء إلى المحطة الدولية.

وبشكل دائم، ترفع روسيا أسعار المقاعد في (زيوس)، حتى أن (ناسا) دفعت 75 مليون دولار للمقعد الواحد عام 2017.

وتأمل (ناسا) بالتوقف عن الاعتماد على روسيا بحلول عام 2019، عندما تبدأ الكبسولات الفضائية التابعة لشرطة (سبيس إكس) رحلاتها إلى الفضاء كما لو أنها “تاكسي”، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفتها 58 مليون دولار.

ويعتمد الأمر على وجهتك، فأسعار التذاكر تترواح ما بين 250 ألف دولار وصولا إلى عشرات الملايين.

إذا كنت ترغب فقط بعبور خط “كارمان”، الذي يبلغ ارتفاعه 62 ميلا، والذي يفصل بين الغلاف الجوي العلوي والفضاء الخارجي، تقول شركة “فيرجين غالاكتيك” أنها تأخذك إلى هناك مقابل 250 ألف دولار.

وأعلنت الشركة الأمريكية أن 62 شخصا قد اشتروا تذاكرهم للقيام بهذه الرحلة، لكنها لم تذكر تاريخ بدء القيام بتلك الرحلات بعد.

شركة أخرى تخطط للقيام بالمثل أي إرسال “سياح” إلى الفضاء، هي “بلو أوريجين”، لكن الشركة لم تعلن بعد عن أسعار تذاكرها.

بذلك، تقول الشركتان إن أشخاصا سينضمون لقائمة زائري الفضاء السابقين، والذي تقل أعدادهم عن 12 شخصا، ما بين عامي 2001 و2009.

كما من الجدير ذكره أن أول رائد فضاء خاص كان المهندس دنيس تيتو، الذي دفع 20 مليون دولارا لقضاء ثمانية أيام في الفضاء عام 2011.

المصدر: سنيار

اقرأ أيضًا:

شركة أمريكية تخطط للبدء ببناء خط Hyperloop في أبوظبي العام القادم

رجل أعمال يخدم اللاجئين ويكسب الملايين.. كيف؟!