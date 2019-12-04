كيف أصبحت المنازل بأسعار معقولة أكثر في دبي هذا العام؟

يهتم دائمًا أصحاب المصلحة في السوق السكنية في دبي، والمستثمرون والمستأجرون والمحللون، بمعرفة كيفية أداء السوق وأين يمكن أن يتجه في المستقبل. لحسن الحظ، مع نضوج سوق دبي، ما زلنا نحاول فهم البيانات المتاحة بشكل متزايد من كلا المصادر الحكومية ,غير الرسمية.

انخفض مؤشر أسعار المنازل للقيمة الرأسمالية السكنية على مستوى المدينة للمنازل الجاهزة الحالية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 بنسبة 5.9 في المائة في المتوسط ​، وانخفضت أسعار الشقق بنسبة 6.3 في المائة والفلل بنسبة 5.3 في المائة.

ومن المثير للاهتمام أن المؤشر كان ينخفض ​​بمعدل واحد في المائة شهريًا خلال العشرين شهرًا الماضية، لذلك لم يكن هذا مفاجئًا. ومن المهم أن نلاحظ أنه منذ العامين الماضيين، كانت نسبة كبيرة من إجمالي المعاملات مرتبطة بالمنازل التي تم إطلاقها حديثًا والتي ربما ساهمت بدورها في تخفيف قيم رأس المال في السوق المحلية الحالية.

وانخفضت أسعار العقارات متوسطة المستوى في ميدوز ومدينة دبي الرياضية بنسبة 4.1 في المائة و 3.1 في المائة على التوالي. وعلى الجانب الآخر من الطيف، فقدت مدينة دبي للإنتاج، رمرام، ذا جرينز، ديسكفري جاردنز، ونخلة جميرا حوالي 6.5 في المائة من حيث القيمة الرأسمالية خلال الأشهر الستة الماضية.

وبالمثل، انخفض مؤشر أسعار المنتجين المستأجر في جميع أنحاء المدينة أيضًا ولكن بمعدل أقل بلغ 5.3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية. وانخفضت إيجارات الشقق بنسبة 4.8 في المائة، بينما انخفضت إيجارات الفلل بنسبة 6.4 في المائة. وكانت هذه الانخفاضات في الإيجارات متوقعة أيضًا لأنها اتبعت اتجاهًا هبوطيًا مشابهًا لقيم رأس المال، وإن كان بمعدل أبطأ.

وفي هذه الأيام من خلال البحث البسيط عبر الإنترنت، يمكن بسهولة العثور على شقق الاستوديو بسعر يصل إلى 20.000 درهم سنوياً، وتتوفر للعائلات الكبيرة ذات الميزانيات المحدودة خيارات للاختيار من بين 1572 فيلا تم استكمالها مؤخرًا في ند الشبا. ويتراوح سعر الإيجارات السنوية لهذه الفلل ما بين 11850 درهمًا للمنزل المكون من 4 غرف نوم على مساحة 3800 قدم مربعة إلى 128250 درهم للمنزل المكون من 5 غرف نوم على مساحة 4100 قدم مربعة.

وبقسمة إجمالي تكلفة شراء عقار على صافي إيرادات الإيجار، نحصل على العائد الصافي. ولا يزال سوق دبي السكني أحد أفضل الخيارات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى زيادة صافي العائد. ومع انخفاض قيمة الإيجارات بمعدل أبطأ، يبلغ متوسط ​​العائد على الشقق في دبي 5.9 في المائة وصافي العائد على الفلل 4.7 في المائة. ويمكن تحقيق أعلى عائدات صافية تفوق 8 في المائة في رمرام ومدينة دبي للإنتاج والمدينة الدولية وذا فرينز.

وليس هناك شك في أن سوق دبي السكني أصبح بالفعل في متناول كل من المشترين والمستأجرين. لكن المستثمرين لم يتم استبعادهم، حيث لا يزال من الممكن تحقيق عوائد صافية حتى مع الانخفاض في الأسعار، بحسب خليج تايمز.