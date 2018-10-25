كيف ارتفعت الرواتب المعروضة على الإنترنت في الإمارات هذا العام؟

مؤشر التوظيف أظهر ارتفاعا في عدد الشركات التي أعلنت عن وظائف جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية

قادت دولة الإمارات منطقة الخليج مع زيادة بنسبة 27 في المائة في إعلانات التوظيف عبر الإنترنت في الربع الثالث من العام مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لموقع مونستر.

وقالت الشركة إن مؤشر التوظيف أظهر ارتفاعا في عدد الشركات التي أعلنت عن وظائف جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متزامنا مع زيادة قدرها 1.97 مليار درهم (536 مليون دولار) إلى ميزانية الإمارات المالية الحالية في سبتمبر.

وقال تقرير مونستر إن هذه الزيادة شهدت تخصيص أموال إضافية للمجلس الوطني للإعلام ووكالة الفضاء الإماراتية، مما أدى إلى ارتفاع بنسبة 28 في المائة في إعلانات التسويق والاتصالات والفنون والوظائف الإبداعية وزيادة بنسبة 19 في المائة للوظائف الهندسية.

وشملت المهن الأخرى التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال هذا الربع من السنة: التمويل والمحاسبة (16 في المائة) والبرمجيات والموارد البشرية والإدارة (13 في المائة لكل منهما)، بحسب غلف بيزنس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Monster.com لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط أبيجات موكيرجي: “إن الأثر السريع الذي نتج عن الإعلان عن زيادة في الميزانية في القطاعات ذات الصلة مثير للإعجاب. لقد شهدنا بالفعل زيادة في الطلب على المهندسين والإعلاميين بسبب التركيز الوطني على هذه القطاعات للفترة المتبقية من هذا العام”.

وقالت مونستر إن وظائف التمويل والمحاسبة كانت الأفضل أداءً في سبتمبر على أساس سنوي، حيث ارتفعت بنسبة 33 في المائة، تليها الموارد البشرية والإدارية بنسبة 32 في المائة والتسويق والاتصالات والفنون والإبداع بنسبة 19 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت إعلانات مهن الرعاية الصحية بنسبة 4 في المائة، ولم تظهر المبيعات أي نمو في حين حققت خدمة العملاء زيادة بنسبة 2 في المائة خلال الفترة نفسها.

كما انتقلت بعض الصناعات إلى المنطقة السلبية على أساس سنوي، حيث انخفضت الإعلانات وأبحاث السوق والعلاقات العامة والإعلام وقوائم الترفيه بنسبة 8 في المائة والإنتاج والتصنيع والسيارات والإضافات الفرعية بنسبة 5 في المائة.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن سوق العمل الإماراتي قد عانى في الأشهر الأخيرة. وأظهر استطلاع مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني أن أعداد العاملين في القطاع الخاص غير النفطي قد انخفضت في جميع أنحاء البلاد للشهر الثاني على التوالي.

المصدر: سنيار



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