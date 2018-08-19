فيديو: كيف تسابق دبي لبناء أول هايبرلوب في العالم؟!

دبي تستعد لبناء أول هايبرلوب في العالم

قد تقلص أحدث طريقة نقل في العالم، الهايبرلوب، أوقات السفر بأشواط، فتصبح رحلة من دبي إلى أبو ظبي تستغرق 12 دقيقة فقط.

التقرير التالي لموقع سي إن إن يسلط الضوء على سباق دبي لتصبح أول مدينة تتبنى هذه التقنية في العالم:





المصدر: سنيار



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