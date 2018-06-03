هل سيتأثر قطاع العقارات في الإمارات بمشروع الهايبرلوب؟!

هايبرلوب وان

تم الإعلان مؤخرًا أن هايبرلوب وان، عند اكتماله في عام 2021، سوف ينقل البضائع والأشخاص من دبي إلى أبو ظبي خلال 12 دقيقة. وستسافر الكبسولة فائقة السرعة بسرعة 1200 كلم في الساعة، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على حياة الناس الذين يعيشون ويعملون في الإمارات.

وتؤثر وسائل النقل في المدينة تأثيرًا كبيرًا على أسعار المنازل وعوائد الإيجارات، ويمكن رؤية هذا بوضوح في جميع أنحاء العالم، وفي المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة، يقود مشروع كروس ريل، الذي سيمكن 1.5 مليون شخص آخر إمكانية الوصول إلى وسط لندن في غضون 45 دقيقة، يقود نمو الأسعار في جميع أنحاء لندن.

ولسنوات عديدة، كافح المعروض من المساكن في لندن لمواكبة الطلب، مما أدى إلى خلل حاد في سوق العقارات وزيادة الأسعار. وهناك حاجة إلى أكثر من 49000 منزل جديد سنويًا خلال العقدين القادمين، ويزيد وصول مشروع كروس ريل، وهو أكبر مشروع في أوروبا، من زيادة الطلب ونمو الأسعار حيث أنه يحول النقل إلى السكك الحديدية في لندن، مما يقلل من أوقات الرحلات في جميع أنحاء المدينة، مع وجود تأثير كبير على أسعار العقارات والاستثمار.

ومن المقرر أن تكون وولويتش، في حي غرينتش، التي ستزدهر بمحطة “كروس ريل” الخاصة بها، واحدة من أكبر المستفيدين، مما يجعلها واحدة من أفضل المواقع للاستثمار في لندن. وسوف تستفيد وولويتش من تأثير كروس ريل فيما يتعلق بكل من فرص الاستثمار ونمو الأسعار، بحسب غلف نيوز.

وقد ارتفع متوسط أسعار المساكن بالفعل بنسبة 69.8 في المائة حول محطة وولويتش منذ إعلان شركة كروس ريل في عام 2010 ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 15 في المائة في السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع حدوث مزيد من النمو مع اقتراب افتتاح محطة كروس ريل ووليش في ديسمبر 2018 واستمرار الاستثمار في المنطقة. وارتفع متوسط سعر المنزل حول محطة “كروس ريل” في وولويتش بنسبة 69.8 في المائة.

والأكثر من ذلك، سيكون كروس ريل جزءاً من المخطط الرئيسي الجديد على الواجهة البحرية، وهي منطقة شهدت تحولا دراماتيكيا. ومشروع تطوير Royal Arsenal Riverside هو مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني، على موقع بمساحة 88 فدان مع واجهة على جانب واحد من النهر تقريبًا. وسيشتمل على حي ثقافي بارز يضم حدائق ومتاجر للبيع بالتجزئة ومنافذ للطعام والشراب وموقع للفنون المسرحية.

وتقدم مقاطعة غرينتش حاليًا أعلى عوائد في لندن لمالكي العقارات وبعض الإيجارات الشهرية الأكثر ملاءمة للمستأجرين. وتوقعات نمو إيرادات وولويتش تسجل نتائج جيدة مع متوسط معدل نمو الإيجارات بنسبة 21 في المائة بين عامي 2018 و 2020.

ومن المتوقع أنه بمجرد بدء تشغيل الإمارات العربية المتحدة هايبرلوب وان، فمن الواضح أنه سيخلق نتائج إيجابية على العقارات الإماراتية، وستكون المنازل التي يمكن الوصول إليها عبر الهايبرلوب أكثر جاذبية للمستثمرين حتى من المناطق البعيدة.

على سبيل المثال، ستجتذب دبي للعقارات عملاء من أبوظبي حيث ستتم تغطية المسافة بين الإماراتين في 12 دقيقة فقط. وينطبق الشيء نفسه على عقارات أبو ظبي لمستثمري دبي.

المصدر: سنيار



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